Petição para Karol Conká ser retirada do BBB 21 atinge 200 mil assinaturas

Ao que tudo indica, a maior parte do público quer ver Karol Conká fora do reality show Big Brother Brasil 21. Depois de apenas uma semana, o jogo ficou quente o suficiente e as pessoas estão revoltadas com a maneira que ela trata Lucas Penteado, o excluindo, humilhando e ridicularizando.

Para muita gente, uma solução seria retirar a rapper do programa – usando uma palavra mais forte, expulsa!

Com isso, foi criada uma petição online “para Karol Conká ser retirada do Big Brother Brasil“. O público aderiu em massa e já são praticamente 200.000 assinaturas, o que seria a meta inicial.

“Bom dia, boa tarde ou boa noite! a atitude da participante do BBB Karol Conká para com o participante Lucas Penteado é totalmente inaceitável e desumano, abuso psicológico é CRIME e mediante deste, pedimos a EXPULSÃO dela”, diz a descrição da página do abaixo-assinado.

Será que essa petição pode gerar realmente alguma atitude da alta cúpula da emissora? Vocês acham justa uma expulsão? Ficam os questionamentos.

POPline