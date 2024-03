Manausprev prorroga validade do último concurso por mais dois anos

A Manaus Previdência, prorrogou, por dois anos, a validade do concurso público da autarquia realizado em dezembro de 2021, destinado ao provimento de vagas para os cargos de nível médio e superior. A decisão começou a valer desde 2 de março, conforme publicado na edição 5749 do Diário Oficial do Município (DOM).





Desde a homologação, em 2022, 38 pessoas foram chamadas para tomar posse em seus cargos na Manausprev, sendo como técnico previdenciário, 25 da área administrativa, e quatro no setor de informática. Como analistas previdenciários, estão atuando quatro na auditoria, um no setor administrativo, dois na psicologia, um no serviço social e mais um na área de tecnologia da informação.

Devido à prorrogação, ainda há a possibilidade de outros candidatos aprovados serem convocados, na ordem de classificação do concurso, mediante vacância.

“A Manaus Previdência, prezando pela continuidade e qualidade dos serviços prestados aos seus segurados e beneficiários, prorrogou por mais dois anos o prazo de validade do concurso público, para os cargos de técnicos e analistas. Dessa forma, os cargos são preenchidos imediatamente após sua vacância, evitando descontinuidade das atividades previdenciárias desenvolvidas no município de Manaus”, afirma a diretora-presidente da Manausprev, Daniela Benayon.

Atualmente, todas as vagas estão preenchidas e não há previsão de criação de novos cargos. Na ocorrência de vacância, será realizada a convocação do candidato.

À época do lançamento do concurso, em 2021, foram disponibilizadas 19 vagas para preenchimento imediato, mais o cadastro reserva. Desde lá, 38 tomaram posse.

A Manaus Previdência integra a administração indireta da Prefeitura de Manaus e passou a ser autarquia em 2013, conforme a lei nº 1.803 do mesmo ano.

Atualmente, possui 86 servidores (estatutários e comissionados), e atende 8.590 aposentados e pensionistas da prefeitura e da Câmara Municipal de Manaus (CMM).