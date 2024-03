Centro de Convenções Vasco Vasques se consolida como palco de negócios e eventos

O Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV), administrado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), encerrou o ano de 2023 com um total de 121 eventos realizados, consolidando sua posição como um dos principais espaços para eventos na região.





Segundo o setor de Estatísticas da Amazonastur, um dos principais motivos das viagens para a região é trabalho e negócios, representando expressivos 42,33% das estadias. Esse dado enfatiza a crescente opção pelo Amazonas como destino não apenas turístico, mas como polo atrativo para eventos corporativos e oportunidades de negócios.

Com uma infraestrutura moderna e versátil, o Vasco Vasques atraiu uma variedade de eventos, desde conferências corporativas a exposições culturais, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do turismo de negócios no estado do Amazonas.

O destaque de 2023 foi a 5ª edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica (Figa), que atraiu mais de 12 mil pessoas, ressaltando a riqueza culinária local.

A Expo Amazônia Bio&TIC, segunda edição do maior evento de tecnologia da Região Norte, também contribuiu para fortalecer o CCAVV como espaço vital para a inovação.

O diretor de Departamentos de Negócios e Eventos (DNE), Igor Oliveira, expressou satisfação com os resultados positivos alcançados em 2023 e as perspectivas animadoras para o ano atual, ressaltando a união entre o turismo de negócios e a agenda diversificada do CCAVV.

“Estamos observando um aumento constante nas viagens motivadas por trabalho e negócios, e o CCAVV se destaca como um local que atende às demandas desse segmento. A diversidade de eventos que sediamos reflete a versatilidade do espaço, atraindo profissionais e empresas de diversas áreas”, explicou o diretor da amazonastur.

Agenda 2024

O diretor antecipa que a agenda do CCAVV para os meses de abril, maio e julho de 2024 já está completamente preenchida, com eventos nacionais e internacionais, consolidando a posição do Vasco Vasques como local de destaque para eventos de diversas naturezas.

1° edição do Amazonas Óleo & Gás – 07 e 08/03

Seminário de Transição Energética – 12/03

Feira de negócios de materiais de construção – 15 e 16/03

Blindagem Jurídica – 19 e 20/03

Anime Jungle Party – 22 a 24/03

Feijoada do Loirinho – 30/03

Open Extreme Troféu Jose Aldo 5 – 30/03

A expectativa é que essa tendência crescente no turismo de negócios continue a impulsionar a economia local, fortalecendo a posição do Amazonas como destino completo, capaz de atender tanto aos amantes da natureza quanto aos profissionais que buscam oportunidades e experiências únicas na região Norte do Brasil.