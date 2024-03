Preso como mandante da morte de Marielle Franco vai ser expulso do União Brasil

União Brasil vai pedir expulsão de Chiquinho Brazão, preso como mandante da morte de Marielle. Presidente do União Brasil, Antonio Rueda, irá pedir a expulsão imediata e o cancelamento da filiação do deputado federal Chiquinho Brazão





O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, irá pedir a expulsão imediata e o cancelamento da filiação do deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), preso pela Polícia Federal na manhã deste domingo (24) como um dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, “Rueda vai fazer uma representação à Executiva, que deve convocar uma reunião para deliberar pela expulsão”.

Chiquinho Brazão foi preso no âmbito da operação Murder, Inc., deflagrada nas primeiras horas da manhã deste domingo. O irmão do parlamentar, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), também foi preso como um dos mandantes do crime.

O ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa foi preso pela suspeita de atrapalhar as investigações. Além dos mandados de prisão, a PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A direção nacional do União Brasil interveio nos diretórios estadual e municipal do Rio de Janeiro em março do ano passado. Até então, o partido era dominado regionalmente pela família Brazão.

