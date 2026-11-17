O manejo sustentável do pirarucu realizado por comunidades ribeirinhas do Amazonas e pelo Instituto Mamirauá foi abordado em uma questão do Enem 2026, aplicada no domingo (15), na prova de Ciências da Natureza.

A questão destacou a recuperação dos estoques naturais da espécie no Médio Solimões, resultado de um trabalho iniciado em 1999. Os candidatos precisaram identificar o extrativismo sustentável como estratégia de conservação.





O modelo combina pesquisa científica e conhecimentos tradicionais dos pescadores, que participam da contagem dos peixes, da proteção dos lagos e do controle da pesca. Com base no monitoramento dos estoques e na autorização do Ibama, a captura é limitada a até 30% dos pirarucus adultos contabilizados.

Desenvolvida em parceria com comunidades ribeirinhas, a iniciativa contribui para preservar a espécie e garantir renda às famílias que dependem da pesca. A experiência também foi levada a outras regiões da Amazônia e passou a integrar uma questão de alcance nacional.