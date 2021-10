Manifestante denuncia tentativa de assassinato no ato contra Bolsonaro, em Recife

“Uma moça acabou de ser atropelada ao final do ato. Não foi acidente, foi tentativa de assassinato”, escreveu o historiador pelo Twitter.

O historiador Jones Manoel denunciou pelo Twitter neste sábado (2) uma “tentativa de assassinato” ao final do ato contra Jair Bolsnaro em Recife, Pernambuco.

Manifestações contra o atual governo federal acontecem em diversas cidades do país e do mundo ao longo deste sábado.

Segundo Manoel, uma mulher foi atropelada e o caso não se tratou de um acidente. Ele ainda pediu que as autoridades competentes façam a imediata identificação do motorista.

“Camaradas, uma moça acabou de ser atropelada em Recife, ao final do ato. Não foi acidente, foi tentativa de assassinato. Eu estava ao lado, vi tudo, tentei junto com outros camaradas impedir. A SDS tem câmeras pelo Recife todo. Identificação imediata do assassino”, escreveu o historiador.

A vítima foi atendida por médicos que estavam no ato e depois encaminhada a um hospital por uma ambulância do SAMU.

Brasil 247