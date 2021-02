Manutenção predial vai custar mais de R$ 300 mil em Coari

Além de gastar meio milhão de reais para alugar carros para o legislativo municipal, a presidente da Câmara Municipal de Coari (a 368 quilômetros de Manaus), Jeany Pinheiro, pretende esvaziar um pouco mais o cofre da cidade. Quase R$ 300 mil serão pegos para custear serviços de manutenção predial e de reprografia.

Com os serviços de reprografia serão gastos, aproximadamente, R$ 113 mil. As atividades a serem pagas são de encadernação, plastificação, cópias, entre outros. O valor será pago para a empresa F. B. da Cruz Eirelli – ME.

Já para os serviços de manutenção predial serão destinados mais de R$ 160 mil. Os trabalhos serão feitos na Câmara Municipal de Coari, pela empresa G. de S. Ferreira Construção de Edifícios.