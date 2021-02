Concurso público para Polícia Federal é o mais esperado pelos brasileiros em 2021

Provas da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional também integram a lista das carreiras públicas mais aguardadas no país

Um recente levantamento realizado pelo Gran Cursos Online, empresa especializada em educação e capacitação para concursos públicos, apontou os dez concursos públicos mais esperados para 2021 em todo o Brasil.

O destaque da lista são as vagas da Polícia Federal (PF). Na sequência, aparecem os cargos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), formando o TOP 3. Entre os dez concursos mais aguardados, os órgãos da Polícia correspondem sozinhos pela metade do interesse dos candidatos.

Para os que desejam ingressar na PF, o salário inicial é de R$ 12.522,50 para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista e de R$ 23.692,74 para Delegado. Para os que almejam passar na prova da PRF, o salário inicial é de R$ 9.899,88 para o cargo de Policial Rodoviário. Já para os que querem seguir carreira no DEPEN, o salário inicial para o cargo de Especialista Penal é de R$ 5.865,70, e para a vaga de Agente Penal, o salário inicial é de R$ 6.030,23.

Segundo o ranking do Gran Cursos Online, em quarto lugar está o concurso para o Ministério Público da União (MPU), seguido pelo certame da Fundação Nacional do Índio (Funai). Veja, abaixo, a listagem completa dos concursos públicos com maior interesse nesse ano.

O ano de 2020 foi um período atípico e gerou muitos impactos devido à crise sanitária do coronavírus. Com os concursos públicos, não foi diferente. Os concursos e o cronograma estabelecido para o lançamento de editais e aplicação de exames foram suspensos ou adiados para 2021, como, por exemplo, do Senado Federal, da Polícia Civil de São Paulo, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, gerando enormes expectativas dos concurseiros.