MAPA apreendeu 32 toneladas de alimentos irregulares em Ribeirão Preto, São Paulo

Alimentos estavam com disparidade de tipo, que é quando o rótulo declara que o produto possui um nível superior de qualidade, mas é inferior.

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) apreendeu 32 toneladas de feijão e arroz após constatação de que produtos eram inferiores ao anunciado.

Nos dois casos, o problema foi a disparidade de tipo: os produtos eram vendidos como tipo 1, de maior qualidade, mas eram de qualidade inferior.

Os laudos comprovando a irregularidade foram divulgados na última quinta-feira (17/4) e a apreensão ocorreu dias antes em Araraquara, no interior de São Paulo, em uma rede de supermercados de Ribeirão Preto.

No caso do arroz apreendido, os lotes apresentaram entre 23% e 32% de grãos quebrados e pequenos fragmentos do grão.

Já o feijão investigado pelos fiscais apresentava mais de 3% de concentração de grãos mofados, ardidos e germinados.

Breaking News