Marcelo Ramos aumenta a frequência em Brasília visando voos mais altos na capital federal

Mesmo longe das atividades parlamentares, Marcelo Ramos (PT), tem sido visto com mais frequência em Brasília.





De acordo com o colunista Blébio Cavagnolle, do Conexão Brasília, as visitas são motivadas por tentativas de apoio do governo federal nas próximas eleições 2026, quando almeja o cargo de Senador da República.

Ramos até já marcou a comemoração de seu aniversário, na próxima semana, no Lago Sul, região nobre da capital federal. Para o evento, o ex-deputado convidou políticos de nome forte no cenário nacional, analistas políticos e jornalistas.

O último cargo político de Marcelo Ramos foi o de deputado federal. Durante o mandato, ele foi eleito vice-presidente da Câmara dos Deputados.