Marcelo Ramos confirma vinda de aviões dos EUA para ajudar o Amazonas

A propósito da negociação iniciada com a Embaixada Americana que visava ao envio de uma aeronave daquele país para apoio logístico no envio de cilindros de oxigênio ao Amazonas, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) informa que a solicitação foi autorizada pelo governo norte-americano.

Segundo o parlamentar, que intermediou o contato junto com representantes do Ministério das Relações Exteriores, o Governo do Amazonas já poderá contar com a aeronave, que possui capacidade de transportar grande quantidade de oxigênio.

Ramos disse, ainda, que falta apenas o Ministério da Saúde confirmar a necessidade do deslocamento do aparelho. Ele agradeceu à Embaixada e Governo americano.