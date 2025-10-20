Maria do Carmo aproxima da liderança em nova pesquisa de intenção de votos; diferença cai mais cinco pontos

Professora Maria do Carmo cresce em nova pesquisa; diferença para principal adversário cai cinco pontos





Divulgada nesta segunda-feira, 20/10, nova pesquisa do Direto ao Ponto revela o crescimento constante da pré-candidata ao governo Professora Maria do Carmo (PL), que cada vez mais se consolida como a única alternativa de mudança na política do Amazonas.

Em um dos três cenários estimulados, a Professora aparece com 28% das intenções de voto, um crescimento de 2 pontos percentuais, em relação ao último levantamento do Direto ao Ponto.

Por outro lado, o senador Omar Aziz (PSD) apresentou queda de 3 pontos, saindo de 45% para 42%. Brancos e nulos somam 12%, e 11% dos entrevistados não souberam responder.

Direita e esquerda

Os dados confirmam outras pesquisas de consumo interno que apontam o desejo de mudança da grande maioria da população, que já não acredita nos grupos políticos que estão há anos no poder, sem que a qualidade de vida melhore no Estado.

A pesquisa também analisou a preferência ideológica dos entrevistados, onde 32% afirmam se identificar como de direita, enquanto 11% se consideram de esquerda. Outros 21% disseram ser de centro. Já 31% afirmaram não se identificar com nenhuma dessas correntes, enquanto 5% dos entrevistados não souberam responder.

Preferência no interior

O Direto ao Ponto ouviu 2.024 eleitores de forma presencial de 1 a 8 de outubro, em Manaus e em outros 16 municípios do interior do Amazonas: Autazes, Careiro, Coari, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Manicoré, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Paulo de Olivença, Tefé, Novo Airão, Tabatinga e Humaitá.

A margem de erro é de 2,25 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,5%.

FOTO – Assessoria MC

IMAGEM – Direto ao Ponto Pesquisas