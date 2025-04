Maria do Carmo contrata Alfredo Nascimento como seu professor político (vídeo)

A dona da faculdade Fametro, Maria do Carmo Seffair, se aventura em uma nova campanha majoritária, desta vez, para o governo do Amazonas em 2026, pelo Partido Liberal (PL).





Até este ponto, nada de excepcional, o problema é que ela se declarou sem ‘experiência política’ para o cargo de tamanha envergadura. No entanto, conforme anunciou, terá o ex-deputado federal, Alfredo Nascimento (PL) como seu emérito professor.

“Vou fazer um curso intensivo pra aprender tudo com Alfredo Nascimento”, disse.

O anúncio inusitado aconteceu durante o lançamento da sua pré-candidatura ao governo do Amazonas, pelo PL, ao lado de Alfredo Nascimento, e outros políticos da sigla, nesta terça feira (22), na sede do PL, na zona Centro-sul da capital amazonense.

Nada de política

Durante seu discurso, a empresária confirmou e reafirmou o que todos já sabiam: “ela não entende nada de política, mas que vai fazer um “intensivão” para aprender com Alfredo Nascimento, a quem pesa acusações de má gestão e corrupção, quando foi ministro dos Transportes e durante a sua gestão de superintendente da Suframa.

Faltou pagar IPTU

Quando vice na chapa do deputado Alberto Neto (PL), para a prefeitura de Manaus, Maria do Carmo foi bombardeada por não pagar o Imposto Territorial Urbano (IPTU), tendo uma dívida de R$ 8,7 milhões em suas empresas.

Ela mesmo confirmou sua dívida e chegou a ironizar a situação. Da mesma forma, ela foi acusada de utilizar um esquema de “caixa dois”, com pagamentos de até R$ 1 milhão de reais para apoiadores próximo às eleições, com o intuito de bombar sua possível candidatura ao Governo do Amazonas em 2026.

Pelo visto, o professor não será Alfredo Nascimento.

Assista a fala da pré-candidata ao governo do Amazonas:

Com informações do portal Abutre.com