Maria do Carmo ouve apelos e conhece dificuldades dos produtores rurais em Rio Preto da Eva e diz que há solução

É cada vez mais forte a adesão dos produtores rurais do Amazonas à pré-candidatura da professora maria do Carmo ao Governo do Amazonas





A Professora Maria do Carmo (PL-AM) fez uma visita à Feira da ADS no município de Rio Preto da Eva onde também participou da posse da nova diretoria do PL-Municipal.

Durante visita à feira dos produtores rurais, Maria do Carmo ouviu apelos, principalmente por melhorias no espaço adequado à produção, que hoje funciona de forma improvisada. “Não temos cobertura decente, quando chove molha tudo e ficamos, literalmente, na lama porque montamos nossas barracas direto no chão de areia”, disse um feirante que não quis se identificar por receio de retaliação.

“Já estive muitas vez em Rio Preto da Eva, mas agora venho com um olhar diferente, não só de quem empreende, mas de quem quer mudar a vida das pessoas. Vamos olhar cada município de forma particular para valorizar cada região e proporcionar mais emprego e desenvolvimento. Não é promessa, é compromisso de quem já faz muito pela população do interior, antes mesmo de entrar para a política”, afirmou Maria do Carmo.

Ramais sem pavimentação

Outra necessidade urgente, e que não tem sido apontada somente pelos agricultores rio-pretenses, mas de toda Região Metropolitana de Manaus, é a pavimentação dos ramais e vicinais para melhor escoamento da produção.

Amazonas também é agro

“Estou trabalhado num projeto amplo, que será apresentado para a sociedade no momento certo, para estabelecer de vez o agronegócio no Amazonas, que contempla desde o estudo de impacto ambiental, até as potencialidades, infraestrutura e plano de implantação. Vamos mostrar que o Amazonas também é agro”, disse a Professora.

Comitiva

Também integravam a comitiva do Partido Liberal no Amazonas, o presidente da sigla Alfredo Nascimento, pré-candidato a deputado federal; a presidente do PL Mulher-AM, Selma Banes; o secretário-geral Marco Antônio Chico Preto; e o presidente do PL Jovem-AM, Phelippe Sidi. Eles foram recebidos pelo ex-vereador Batista do Real, que foi candidato a prefeito nas Eleições 2024 e passa liderar as ações do partido no município.

Novo Diretório

Além de Batista do Real, que tomou posse como presidente do PL Municipal de Rio Preto da Eva, também foi empossada como presidente do PL Mulher, a médica veterinária Verônica Souza. Na solenidade, ambos assumiram compromisso em realizar ações que possibilitem capacitação e criem oportunidade para a população local, como a realização de cursos e atividades voltadas para promoção da cidadania.

“O PL no Amazonas vem com um projeto de transformação, porque a política hoje perdeu sua essência social e voltou as costas para o povo. Nosso projeto é de mudança e de resgate. Vamos devolver a política no nosso Estado para seu verdadeiro dono: o povo”, finalizou Alfredo Nascimento.

FOTOS: Assessoria MC