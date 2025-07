Trajetória discreta e firme da ex-senadora Sandra Braga é celebrada neste domingo (27) no seu aniversário

Sandra Braga: trajetória discreta e firme da ex-senadora esposa de Eduardo Braga, é celebrada no Amazonas neste dia 27 de julho





MANAUS (AM) — Neste domingo, 27 de julho, o Amazonas rende homenagens à ex-senadora da República e ex-primeira-dama do Estado, Sandra Braga, por sua contribuição à vida pública e social do estado.

A data, marcada por seu aniversário e também pelo ‘Dia dos Avós’, trouxe à tona o legado de uma mulher que, com discrição e firmeza, desempenhou papéis importantes nos bastidores da política amazonense e no Senado Federal.

Casada há 43 anos com o senador Eduardo Braga (MDB-AM), Sandra é mãe de três filhas — Brenda, Bruna e Bianca — e avó de quatro netos. A trajetória familiar, construída longe dos holofotes, contrastou com os momentos em que assumiu funções públicas de grande responsabilidade, como durante os mandatos de Braga no governo do Amazonas e no Senado.

De primeira-dama ao Senado da República

Sandra Braga atuou como primeira-dama do Amazonas entre 2003 e 2010, durante os dois mandatos de Eduardo Braga no governo estadual. Nesse período, liderou projetos sociais voltados à proteção da infância, inclusão de comunidades em situação de vulnerabilidade e valorização da mulher.

Seu trabalho foi marcado pela articulação silenciosa, mas efetiva, em campanhas de arrecadação, programas de assistência e parcerias com organizações da sociedade civil. À época, chegou a ser chamada de “embaixadora da sensibilidade social” por lideranças comunitárias do interior.

Em 2014, assumiu a vaga de senadora da República pelo Amazonas, durante a licença do titular, seu marido Eduardo Braga, que havia sido nomeado ministro de Minas e Energia no governo Dilma Rousseff. No Senado, Sandra ficou no cargo entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016, exercendo a suplência com postura serena e propositiva.

Durante seu mandato, integrou comissões temáticas e defendeu pautas ligadas à saúde da mulher, proteção à infância e direitos das famílias ribeirinhas, além de atuar na interlocução entre o estado e órgãos federais em temas de interesse regional. Sua postura reservada contrastava com a eficiência em articulações técnicas e a atenção às demandas do Amazonas.

Reconhecimento e homenagens

Neste sábado, a Rádio Cidade destacou o aniversário da ex-senadora como um momento para “valorizar quem faz a diferença na vida pública amazonense”. Parlamentares, lideranças locais e ex-colaboradores vem compartilhando homenagens nas redes sociais.

Para o senador Eduardo Braga, a data tem duplo significado: “Sandra é minha companheira de vida e de caminhada pública. Sua dedicação à nossa família, ao povo do Amazonas e ao serviço público é um exemplo que me inspira todos os dias. Hoje celebramos não só seu aniversário, mas seu legado silencioso e essencial.”

A ex-primeira-dama permanece atuando em projetos sociais e comunitários, ainda que longe da política institucional. Seu nome continua sendo lembrado com respeito por diferentes espectros políticos, como exemplo de mulher que contribuiu com equilíbrio, sensibilidade e competência ao cenário público amazonense.