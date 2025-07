Senadores brasileiros começam a chegar aos EUA para negociar ou postergar ‘tarifaço de Trump’

Um grupo composto por oito senadores brasileiros estão chegando aos EUA para iniciarem rodadas de negociações a partir de segunda (28) a quarta-feira (30)





Senadore de seis partido que vai do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Partido Liberal(PL) chegaram aos Estados Unidos neste final de semana para negociar as tarifas impostas ao Brasil.

Os senadores que já estão em Washington, são: Nelsinho Trad (PSD-MS), Tereza Cristina (PP-MS), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Esperidião Amin (PP-SC) e Fernando Farias (MDB-AL). O senador Carlos Viana (Podemos-MG) está nos EUA e deve se juntar aos colegas neste domingo (27).

Mais dois senadores

Ainda faltam embarcar os senadores Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e Rogério Carvalho (PT-SE). Os senadores têm reuniões na Embaixada do Brasil em Washington na manhã de segunda-feira (28).

Durante a tarde, o grupo vai à sede da U.S. Chamber of Commerce, quando se encontram com lideranças empresariais e representantes do Brazil-U.S. Business Council. Eles vão tentar reverter, ou ao menos postergar, a aplicação das tarifas anunciadas por Donald Trump.

A missão é organizada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), e foi aprovada por unanimidade pelo Plenário da Casa.

No início do mês, o chefe da Casa Branca anunciou tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras a partir de 1º de agosto e relacionou a medida à ação penal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu.

