Marinha do Brasil inspecionou mais de 400 embarcações durante a Operação Parintins 2024

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial da Amazônica Ocidental (CFAOC),já inspecionou um total de 477 embarcações durante a Operação Parintins 2024, entre os dias 24 e 28 deste mês. Aproximadamente 82 mil passageiros estavam a bordo das embarcações, com destino ao 57º Festival Folclórico de Parintins, período em que a Marinha intensifica as fiscalizações para contribuir com a segurança da navegação.





A Marinha se faz presente nesse período em diversos pontos, incluindo a “Chapa Quente”, nas proximidades do Encontro das Águas, empregando mais de 500 militares, seis navios e mais de 20 embarcações rápidas. Vários pontos são fiscalizados e essa ação tem evitado acidentes e condutas que colocam em risco a segurança dos passageiros.

Do total de embarcações vistoriadas até o momento, 18 foram notificadas por irregularidades, como excesso de passageiros, mal acondicionamento de carga, equipamentos de navegação inoperantes e extintores de incêndio inadequados para o uso. As fiscalizações acontecem até o dia 3 de julho, para garantir que o retorno desse público a Manaus também ocorra com segurança.

A população pode entrar em contato com a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) para denunciar possíveis irregularidades ou situações de emergência por meio do número 185 e do Disque-Denúncia (92) 99302-5040.