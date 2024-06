Programa Petrobras Cultural investe R$ 1,5 milhão no Festival de Parintins

Reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural do Brasil, o Festival de Parintins, no Amazonas, volta a receber o apoio da Petrobras. Por meio do programa Petrobras Cultural, a companhia vai investir R$ 1,5 milhão em 2024 na 57ª edição do evento, que abraça a cultura amazônica através das maiores potências culturais do norte do Brasil, os Bois Caprichoso e Garantido.





A iniciativa reforça o novo momento da Petrobras, que completou 70 anos em 2023, e é, historicamente, uma das maiores incentivadoras da cultura no país. Ano passado, a companhia remodelou seu programa de patrocínios e agora volta a apoiar grandes eventos populares brasileiros. Além do festival de Parintins, a Petrobras está presente nas festas de São João de Campina Grande (PB), de Caruaru (PE) e o São João do Reencontro, que abrange 35 cidades da Bahia.

Para Diego Pila, Gerente Executivo Interino de Comunicação da Petrobras, a atividade cultural em Parintins contribui de forma relevante para a economia, promovendo inovação, criatividade e sustentabilidade à dinâmica econômica. “A Petrobras é uma aliada do desenvolvimento do país em seus diversos setores. Investimos em muitas formas de energia e a Cultura certamente é uma delas. A empresa tem orgulho de valorizar as vocações regionais e apoiar a pluralidade de manifestações que fazem nosso país ser tão único. Para a Petrobras, é motivo de grande satisfação apoiar o Festival de Parintins, que tanto representa a cultura amazônica”.

A Petrobras conta atualmente com uma carteira de patrocínios composta por mais de 80 projetos, que se fazem presentes em todos os Estados brasileiros. A companhia ainda lançou neste ano, sua maior seleção pública da história, que destinará R$ 250 milhões a projetos culturais. Um edital marcado não só pelo volume, mas pelo seu formato inclusivo e diverso. Visando garantir a pluralidade de projetos contemplados, serão destinados ao menos 15% dos recursos para cada região do país. Outra iniciativa de destaque da Seleção é a reserva de 25% das vagas para projetos que contemplem e promovam a diversidade, incluindo mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e outros grupos historicamente sub-representados. “Essa iniciativa reflete o compromisso da Petrobras em promover a inclusão e a igualdade”, completou Diego Pila, da Petrobras.