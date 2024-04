Marinha realizou 5,7 mil procedimentos de saúde no interior do Amazonas

A Marinha do Brasil (MB) realizou, entre os dias 16 e 30 de março, uma Ação de Assistência Hospitalar na região do Alto e Médio Solimões, no interior do Amazonas, por meio do Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Soares de Meirelles”, subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas. Foram atendidos moradores dos municípios de Tonantins, Jutaí, Fonte Boa e Uarini.





Em parceria com empresas e organizações privadas, a Marinha prestou apoio logístico de pessoal e material para a realização de 153 cirurgias de catarata em quatro municípios do Alto e Médio Solimões, no Amazonas, durante o projeto Oftalmologia Humanitária 2024. Os idosos beneficiados com a ação são, em sua maioria, agricultores e pescadores que vivem em comunidades ribeirinhas da região.

Nessas localidades, a equipe de saúde do NAsH “Soares de Meireles” realizou 5,7 mil procedimentos de saúde, incluindo consultas médicas, odontológicas e exames laboratoriais, além de 45 exames de mamografia e distribuição de 376 kits odontológicos.

“Dentre as atribuições da Marinha do Brasil, existem as atribuições subsidiárias, e aqui nós estamos no campo de atuação do Poder Naval de apoio ao Estado, realizando uma Ação de Assistência Hospitalar. O NAsH ‘Soares de Meirelles’ provê saúde básica às comunidades por onde passa, oferecendo serviços de odontologia, atendimento médico clínico, exames de imagem, como raio-x e mamografia, exames laboratoriais, dentre outros”, explicou o Capitão de Mar e Guerra Sandir Antonio de Freitas D’Almeida, Comandante da Flotilha do Amazonas, subordinada ao Comando do 9º Distrito Naval.