Marcelo Ramos é o candidato do PT à prefeitura de Manaus; o martelo já foi batido

Diante da falta de decisão do PT no Amazonas em definir candidatura própria ou não, a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffman, decidiu por todos.





Antes do fechamento da janela partidária Marcelo Ramos será anunciado como candidato do PT à prefeitura de Manaus nestas eleições municipais de 2024, com a concordância de toda a executiva nacional do partido.

A decisão aconteceu em reunião da direção nacional do PT, hoje (02), no Rio de Janeiro, durante o evento de filiação da Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ao partido, com a presença do presidente Lula e de toda a executiva do PT nacional.

Diante da decisão, inclusive com o aprovo do presidente Lula, Gleisi Hoffman ligou para os presidentes municipal do PT-Manaus, Valdemir Santana e para o presidente estadual, Sinésio Campos. Os dois ainda não se manifestaram.

Com isso, as pré-candidaturas de Anne Moura, Luiz Borges, Valdemir Santana, Sinésio Campos, Sassá da Construção Civil e de Eron Bezerra pelo PCdoB, vão ter que ser revistas.

O mais provável é que Valdemir Santana seja um dos candidatos a vereador de Manaus, levando junto com ele as centrais sindicais para a Câmara de Vereadores de Manaus.

Outras informações logo mais….