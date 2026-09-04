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Mayra Dias percorre ruas do Itaúna 2 e reforça compromisso com Parintins

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Redação 5
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Foto: Nathalie Brasil

A candidata à reeleição a deputada estadual Mayra Dias (PSD) participou, nesta quinta-feira (03/09), de uma caminhada pelas ruas do bairro Itaúna 2, em Parintins, ao lado de apoiadores. Durante a mobilização, Mayra percorreu as vias da cidade, conversou diretamente com moradores e apresentou propostas para o seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas.

Ao longo do percurso, a candidata esteve de porta em porta, ouvindo os moradores e destacando a importância de manter uma atuação próxima da população. A mobilização também reforçou a estratégia de levar as propostas da campanha diretamente aos bairros de Parintins.


Mayra agradeceu o carinho recebido durante a caminhada e afirmou que a receptividade dos moradores representa o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no município. Segundo ela, o contato direto com a população é uma forma de fortalecer o compromisso com a cidade.

“Graças a Deus, a gente tem recebido muito carinho e isso, sem dúvidas, é o reconhecimento do nosso trabalho que a gente tem muito aqui em Parintins. A gente está indo de casa em casa, justamente para fortalecer cada vez mais o compromisso que nós temos com a cidade. Esse é o trabalho da Mayra Dias e do 55.125, invadindo todos os lugares”, afirmou.

A caminhada integra a agenda de campanha de Mayra Dias em Parintins, com ações voltadas à apresentação de propostas, diálogo com os moradores e fortalecimento da campanha pela reeleição.

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