O espetáculo ‘O Começo do Fim’ chega a Manaus nesta sexta-feira

Cultura, arte, sustentabilidade, economia criativa e questões contemporâneas na peça teatral ‘O Começo do Fim’.

O palco do Teatro ICBEU em Manaus recebe, nos dias 04 e 05 de setembro, a peça teatral ‘O Começo do Fim’. Um espetáculo sobre amor, ruptura e recomeços, estrelado por Isabel Fillardis e Well Aguiar, que faz parte da programação cultural do Sou Manaus Passo a Paço 2026.





Com entrada gratuita, a comédia dramática ‘O Começo do Fim’ tem dramaturgia de Denise Crispun, Direção de Rubens Camelo, com supervisão de Amir Hadad, e Produção Executiva do amazonense Ad Garcia, narra a história de um casal que está atravessando as delicadas transformações do amor enquanto tenta reconstruir a própria vida diante dos desafios da guarda compartilhada do filho Pedro.

O espetáculo se desenvolve entre humor sofisticado, afeto e tensões emocionais ao tratar de temas como divórcio, saúde mental, relações interraciais e racismo estrutural, promovendo uma reflexão sensível sobre os vínculos familiares, suas rupturas e as possibilidades de reconstrução afetiva na atualidade. Alternando passado e presente, a narrativa transforma o palco em um espelho profundamente humano da vida contemporânea.

Mais do que abordar o término de um relacionamento, a peça investiga os processos de amadurecimento que emergem desse momento de ruptura. Em cena, as personagens transitam entre ressentimentos, afetos e revisões de si mesmos, em uma dramaturgia sensível e contemporânea. “É uma história sobre amor, mas, principalmente, sobre o que fica quando ele muda de forma. Acho que muita gente vai se reconhecer”, afirma Isabel Fillardis.

A perspectiva da montagem ultrapassa a experiência individual e toca uma dimensão coletiva. “A peça fala sobre algo que todos nós, em algum momento, vamos atravessar. Não é só sobre separação, é sobre amadurecimento”, destaca Well Aguiar.

‘O Começo do Fim’, recebeu do Instituto IPCEAT a certificação de primeiro espetáculo ecoeficiente do Brasil. A cenografia e figurinos foram desenvolvidos a partir de princípios sustentáveis. As peças do figurino foram concebidas pela atriz Isabel Fillardis em parceria com a estilista indígena W’e’ena Tikuna. O espetáculo é apoiado pela Lei Rouanet e conta também com o patrocínio da BB Seguros.