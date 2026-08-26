Mayra Dias reúne mais de 8 mil apoiadores em evento de campanha em Manaus

A candidata à reeleição para deputada estadual Mayra Dias (PSD) reuniu mais de 8 mil pessoas, nesta terça-feira (25/08), em um grande encontro de campanha realizado no Studio 5, em Manaus. O evento marcou o início da mobilização eleitoral da candidata na capital e reuniu apoiadores, lideranças políticas e representantes de diferentes municípios do Amazonas.

O encontro contou com a presença do candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), do prefeito de Parintins, Mateus Assayag, do ex-deputado federal Marcelo Ramos, do ex-prefeito de Parintins Bi Garcia, além de vereadores e outras lideranças políticas da capital e do interior do Estado.





Durante o evento, Omar Aziz destacou a trajetória de Mayra e sua atuação próxima à população. “Eu conheço a Mayra há muito tempo e ela sempre foi uma pessoa dedicada a entender a realidade da vida das pessoas. A Mayra é uma mulher que tem empatia pelos problemas das pessoas e se coloca no lugar delas. Por isso, ela merece voltar e contar com o apoio de todos os seus amigos”, afirmou.

Em seu discurso, Mayra destacou a atuação desenvolvida durante o mandato em defesa das mulheres e ressaltou a importância da presença feminina no Legislativo estadual. “Eu atuei muito com políticas públicas voltadas à proteção das mulheres, das crianças e dos idosos. Me dediquei muito nesse mandato para garantir que a Ronda Maria da Penha funcionasse aqui em Manaus e que, da mesma forma, pudesse chegar ao interior do nosso Estado. A gente precisa ter uma voz feminina ativa na Assembleia”, afirmou.

A candidata também defendeu a continuidade de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, crianças e mulheres, além de uma atuação integrada com o próximo Governo do Estado. “A gente quer fazer esse trabalho junto com o nosso governador Omar Aziz. A gente precisa investir no nosso Estado para fazer com que ele fique forte de novo”, declarou.