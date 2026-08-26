Influenciador, delegado e investigador do AM são presos suspeitos de roubo milionário em Roraima

Um influenciador digital e um delegado da Polícia Civil do Amazonas foram presos nesta quarta-feira (26) durante uma nova fase da operação que investiga o roubo de R$ 800 mil e aproximadamente 30 quilos de ouro, ocorrido em Boa Vista (RR). A ação também resultou na prisão de um investigador da Polícia Civil do Amazonas, em Manaus.

Segundo as investigações, o influenciador Ivan Luiz Bastos Guimarães, conhecido como “Itz Ivan”, é apontado como um dos articuladores do crime. A suspeita é de que o grupo tenha montado uma falsa abordagem policial dentro da residência da vítima, onde um garimpeiro e um comprador realizavam uma negociação envolvendo ouro e dinheiro.





Para cometer o assalto, os suspeitos teriam usado uma viatura descaracterizada, armas, distintivos e roupas semelhantes às utilizadas por policiais. A estratégia teria sido usada para fazer com que a ação parecesse uma operação oficial.

As investigações apontam ainda que o esquema teria envolvido integrantes de diferentes estados. Um investigador da Polícia Civil de Roraima também é suspeito de participar da organização e de recrutar outras pessoas para o grupo.

O influenciador foi localizado e preso em Florianópolis (SC), enquanto outras prisões ocorreram em Roraima. Em Manaus, o delegado e o investigador foram presos preventivamente. Os nomes dos policiais ainda não foram divulgados oficialmente, e a participação individual de cada um no esquema continua sob investigação.

A operação também apura a possível participação do grupo em outros roubos. Conforme as investigações, os crimes investigados podem ter provocado prejuízos superiores a R$ 23 milhões.