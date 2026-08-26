David reúne moradores e recebe apoio durante caminhada de campanha na Compensa

O candidato ao Governo do Amazonas pelo Avante, David Almeida, percorreu nesta quarta-feira (26/8) as ruas do bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus, em uma caminhada de campanha ao lado da candidata a vice-governadora, Dra. Shádia. A mobilização reuniu moradores, apoiadores e candidatos a deputado estadual e federal.

A caminhada teve início na praça da rua Amorim Neves. Durante o percurso, David cumprimentou moradores, entrou em casas e estabelecimentos comerciais e recebeu manifestações de apoio da população.





“Quem me conhece sabe que eu gosto de correr, mas hoje foi o povo da Compensa que deu o ritmo dessa caminhada. É abraço de um lado, carinho do outro, gente saindo de casa para caminhar junto. Essa energia renova as nossas forças e mostra que a onda do 70 está crescendo nas ruas de Manaus e vai chegar a todo o Amazonas”, afirmou.

Dra. Shádia também destacou a receptividade dos moradores e relacionou o apoio recebido às ações realizadas pela administração de David na região.

“Participar de uma caminhada dessa diz muito a respeito de quem é o candidato, de qual é a conexão que ele tem com o público, com as comunidades. Aqui no bairro da Compensa nós temos muitas entregas. David tem muito a comemorar aqui e o povo retribui dessa forma calorosa”, declarou.

Investimentos na Compensa

Durante o período em que esteve à frente da Prefeitura de Manaus, David Almeida destacou investimentos realizados em diferentes áreas na Compensa. Segundo dados apresentados pela campanha, 147 ruas do bairro receberam recapeamento.

Na educação, 17 unidades de ensino, entre escolas, creches e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), foram contempladas com ações. Já na saúde, sete estruturas atendem a região, entre elas as Unidades de Saúde da Família (USFs) Leonor de Freitas e Silvio Santos, ambas de porte 4, além da Base Oeste do Samu.

A área de assistência social também recebeu investimentos, com a implantação do Prato do Povo e ações nos Cras Compensa I e II. Entre os espaços de comércio contemplados estão a Feira Municipal do Quarentão e o Mini Shopping da Compensa.

Também foram realizadas intervenções de urbanização, lazer e meio ambiente, como a revitalização da Lagoa da Compensa, a instalação de ecobarreiras nos igarapés do Franco e do Bombeamento e a obra de contenção na avenida Brasil, na base da ponte do Boulevard.

David afirmou que os investimentos realizados na Compensa demonstram a capacidade de transformar recursos públicos em melhorias para a população.

“Eu posso voltar à Compensa, olhar nos olhos das pessoas e mostrar o que nós fizemos aqui. São 147 ruas recapeadas, investimentos na saúde, na educação, nas feiras, na assistência social e no lazer. Fizemos por Manaus, fizemos pela Compensa e, como governador, vamos trabalhar com a mesma determinação por todos os municípios do Amazonas”, disse.

Chapa mantém agenda de campanha

Dra. Shádia afirmou que continuará acompanhando David nas atividades de campanha e destacou a importância do contato direto com os moradores.

“Então, para mim, é um orgulho caminhar junto e receber esse carinho da população. Assim vai ficar até o dia 4 de outubro, onde todos nós iremos às urnas e votaremos David 70”, finalizou.