Drª Aryel percorre ruas da Compensa e recebe apoio de moradores durante caminhada

A candidata a deputada federal Drª Aryel Almeida (7070) percorreu as ruas do bairro da Compensa, na zona Oeste de Manaus, no início da noite desta terça-feira (25/8) em uma caminhada marcada pelo contato direto com a população. Médica e liderança da juventude, Aryel conversou com moradores e comerciantes, falou de suas propostas e pediu voto de confiança para representar os amazonenses na Câmara Federal.

“Eu acredito que o Legislativo precisa de renovação. Por isso eu sou candidata deputada federal. Quero poder lutar pela saúde do nosso estado”, disse Aryel.





Proprietária de um churrasquinho na frente de casa, a empreendedora Gonçala Santos, de 57 anos, é antiga moradora da Compensa. Ela já decidiu votar em Aryel para deputada federal.

“Eu vou de David governador e agora a filha dele também, né? Estou conhecendo ela agora e vou dar meu voto de confiança”, disse Gonçala Santos.

A renovação política e ter mulheres representando o Amazonas em Brasília motivaram a dona de casa Luciana Barbosa Paula, 37, a decidir pelo 7070. “Eu vou votar no David Almeida e agora em Aryel. Tem que vir gente nova para cá. Os outros que estão aí não valem a pena”, disse.

É ela! A tropa da Aryel

Durante ação nas ruas, Drª Aryel recebeu carinho e o abraço de apoiadores, dançou o “passinho” que já é sucesso entre as crianças e distribuiu materiais de divulgação como adesivos e “santinhos”.

A candidata também esteve ao lado do pai, David Almeida, candidato a governador pelo número 70.

“Hoje, nesse momento da campanha, é fundamental estar perto das pessoas, ouvir a comunidade, ouvir as demandas. Além de me apresentar como opção de voto, como futura representante do povo em Brasília”, ressaltou Aryel.

Conheça Aryel Almeida

Aos 32 anos, médica, mãe e presidente do Avante Jovem, Aryel Almeida tem defendido pautas como saúde, proteção à mulher, apoio a famílias atípicas, oportunidades de trabalho e estudo para a juventude, representatividade feminina na política e desenvolvimento social.

Para conhecer mais as propostas de Aryel Almeida, acesse as redes sociais pelo endereço @dra.aryelalmeida7070.