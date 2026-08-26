Suspeito morre após invadir residências e entrar em luta com morador no Morro da Liberdade

MANAUS | Diego Medeiros da Silva, de 32 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (26) após uma sequência de invasões a imóveis e uma luta corporal com um morador do Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. O caso aconteceu por volta das 3h, na Rua Alexi Raiol.

De acordo com informações repassadas à polícia, Diego teria iniciado a sequência de ocorrências ao tentar retirar o aparelho de som de um veículo estacionado na via. Um morador percebeu a ação e gritou, fazendo com que o homem fugisse do local.





Durante a fuga, o suspeito teria pulado muros e entrado em pelo menos duas casas. Testemunhas afirmaram que ele apresentava ferimentos e estava com o rosto ensanguentado enquanto tentava escapar.

Na sequência, Diego entrou em uma terceira residência, onde acabou entrando em confronto físico com o morador. Durante a luta, o homem foi imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão” e morreu no local.

As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas. A Polícia Civil deverá apurar, entre outros pontos, a dinâmica da luta e a versão de que o morador teria agido para se defender.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por Correio da Amazônia