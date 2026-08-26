Procon Manaus reúne oito instituições para ampliar acesso a serviços públicos na zona Leste

Procon Manaus realizará, entre quarta e sexta-feira, de 26 a 28 de agosto, mais uma edição do “Procon Manaus Itinerante”, com atendimento gratuito à população. A ação acontecerá das 8h30 às 14h, no Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), localizado na avenida Autaz Mirim, nº 10.118, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços públicos e de atendimento, reunindo diferentes instituições em um único espaço, além de aproximar o Procon Manaus das comunidades e fortalecer a orientação e a defesa dos direitos do consumidor.





Durante a programação, o Procon Manaus realizará registro de reclamações, orientações ao consumidor, denúncias, negociação de dívidas e orientações sobre serviços técnicos e financeiros. Também participam da ação a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Cartório de Protestos, Águas de Manaus, Âmbar Energia, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Claro.

Entre os serviços oferecidos estão inscrição de artistas, orientações sobre editais e oportunidades culturais, atendimentos socioassistenciais, inscrição no CadÚnico, consulta de títulos protestados, emissão de boletos e segunda via de títulos, negociação de débitos, ligação nova, troca de titularidade, atualização cadastral, educação financeira, orientação para pequenos negócios e regularização de empreendimentos.

O porta-voz do Procon Manaus estará disponível para entrevistas durante toda a programação.