Polícia pede ajuda para localizar adolescente e homem desaparecidos em Manaus

As Delegacias Especializadas em Ordem Política e Social (Deops) e em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) pedem ajuda da população para localizar duas pessoas desaparecidas em datas e circunstâncias diferentes.

Viviane de Oliveira Caranha, de 15 anos, está desaparecida desde 10 de agosto, após sair de casa, no bairro São Jorge, zona Oeste. Segundo a família, a adolescente chegou a entrar em contato com a mãe por um aplicativo de mensagens, mas não informou onde estava nem com quem estava.





Jesus Maria Misel Gonzalez, de 30 anos, de nacionalidade venezuelana, está desaparecido desde 1º de dezembro de 2025, quando fez o último contato com familiares que vivem na Venezuela.

A Polícia Civil orienta que não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento. Familiares ou responsáveis podem procurar qualquer delegacia, levando documentos pessoais, uma fotografia atualizada e informações como o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e roupas usadas. Informações que possam ajudar nas buscas podem ser repassadas à Deops pelo telefone (92) 3667-7713, à Depca pelo (92) 99962-2441, à Polícia Civil do Amazonas pelos números 197 ou (92) 3667-7575, ou à Secretaria de Segurança Pública pelo 181. A identidade do denunciante pode ser preservada.