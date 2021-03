Médico Gaúcho afirma que descobriu provável tratamento da covid-19

O médico Luiz Cristiano Maciel Cardoso que atende em São Gabriel no Rio Grande do Sul declara que a COVID-19 para ele virou uma amigdalite.

Ele testou medicamento em 300 pacientes e teve um retorno positivo, dos quais somente 12 pacientes foram a óbito. Comparativamente ao tratamento tradicional, com os mesmos 300 pacientes, a taxa de mortalidade é de aproximadamente de 150 mortes.

Em vídeo gravado exclusivo pra o editor dessa matéria o médico afirma que encontrou a cura para o coronavírus, que a Covid-19 está conquistada e está vencida. “A Covid-19 como nós conhecemos acabou. Ela vai voltar para onde ela veio. Entre nós ela não tem mais guarida”, destaca ele.

No seu receituário ele acrescentou Flutamida a partir do 7⁰- 8⁰ dia, 250 mg VO (via oral), de 8/8h, dose de ataque de 500 mg, mas sempre ministrada com o acompanhamento médico, acrescida de corticoide e coagulante, disse em sua rede social.

”Vou tomar chimarrão para comemorar, a Covid -19 acabou”, afirma o Médico.

Por: Moisém Maciel da Costa

Assista o vídeo…