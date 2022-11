Melhores do Mundo: queijos brasileiros ganham 15 medalhas em concurso internacional

Queijo brasileiro é bom sim! O Brasil foi destaque na World Cheese Awards, na semana passada, no País de Gales. A premiação internacional escolhe os melhores queijos do mundo e os brasileiros ganharam 15 medalhas na competição.

O Brasil conquistou medalhas de bronze, prata, ouro e até super ouro. O grande campeão, pela quarta vez, foi o queijo Le Gruyère AOP, feito de leite não pasteurizado que leva o nome da denominação de origem suíço Gruyère.

Esta foi a 34°edição da premiação, que teve 4.434 inscritos de 42 países e 900 empresas de todo o mundo. Os queijos foram avaliados nas seguintes categorias: aspectos como a aparência da casca e pasta, aroma, corpo e textura do queijo, sabor e sensação na boca. (veja lista dos melhores abaixo)

Delícias de todo o Brasil

Os queijos brasileiros ganharam destaque na competição em vários aspectos. Apesar de a maior produção do alimento ser do sul do nosso país, tivemos representantes de mais regiões que foram escolhidos entre os melhores.

Os destaques ficaram com o queijo Lua Cheia, do Serra das Antas, de Bueno Brandão (MG), que conquistou a medalha super ouro. Cremoso e coberto com uma fina camada de carvão vegetal é maturado por três semanas.

E ainda teve outro brasileiro que ganhou super ouro: o queijo Morro Azul, da Pomerode Alimentos, produzido em Pomerode (SC), feito com leite de vaca e mofo branco.

Além dele, o Vale do Testo, de maturação de seis meses, ficou com prata, e o Brebis de Pomerode, queijo de leite de ovelha, também faturou a prata.

Os demais queijos brasileiros premiados foram:

Tulha – Fazenda Atalaia, medalha de ouro

Queijo Azul da Mantiqueira – Laticinios Paiolzinho, medalha de ouro

Lendário da Generosa – Fazenda Generosa, medalha de prata

Tulha da Toca – Fazenda Atalaia, medalha de prata

Queijo Tipo Quark – Laticínios São João, medalha de prata

Vale do Testo 6 Meses – Pomerode Alimentos, medalha de prata

Brebis de Pomerode – Pomerode Alimentos, medalha de prata

Tipo Gorgonzola Dolce – Serra das Antas, medalha de prata

Queijo Tipo Burrata Búfala Almeida Prado – Laticinio Bufala Almeida Prado, medalha de prata

Queijo Capim Mantiqueira – Laticinios Paiolzinho, medalha de bronze

Tulha Regente – Fazenda Atalaia, medalha de bronze

Caprinus – Fazenda Atalaia, medalha de bronze

Bueno, tipo Comté – Serra das Antas, medalha de bronze

Com informações do TravelDine