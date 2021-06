Membro de facção criminosa é preso com drogas e arma no Zumbi

MANAUS – A polícia prendeu na tarde de terça-feira, (15), um homem, de 26 anos, por posse de entorpecentes e arma de fogo, na rua Dr. Basílio, beco Basílio, bairro Zumbi I, zona leste de Manaus.

Na ocorrência, foi apreendida uma pistola calibre 380, 13 porções de substância com aspecto de cocaína, sete porções de substância com característica de oxi, uma porção média de substância com característica de maconha, duas porções médias de substância com aspecto de cocaína e duas balanças de precisão.

Os policiais receberam uma denúncia de que um homem, conhecido na área, estava armado e vendendo entorpecentes no local. A Força Tática realizou incursão no endereço, onde identificou e deteve o suspeito. Na revista pessoal foi encontrada, em sua cintura, uma pistola, e em sua bolsa diversas porções grandes de diferentes tipos de entorpecentes.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao infrator, que foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi averiguado que ele já tem registro de passagem pela polícia, por tráfico de drogas.