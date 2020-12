Menor é detido no momento em que vendia drogas no Morro da Liberdade

MANAUS – Por volta das 20h45 de segunda-feira (14), policiais militares da Força Tática apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. Durante a ação, foi constatado que ele já possuía passagem pela polícia.

Segundo os policiais, a equipe recebeu denúncia anônima, por meio de aplicativo, informando sobre as atividades ilícitas do jovem. Ao chegar ao local indicado, os policiais visualizaram o adolescente e efetuaram abordagem. Na revista pessoal, foram encontradas com ele algumas porções de material entorpecente.

Questionado, o adolescente confessou possuir mais entorpecentes escondidos nas proximidades. Os policiais realizaram buscas pelo material, encontrando 800 trouxinhas de supostamente cocaína e 99 trouxinhas de supostamente oxi, dentro de uma sacola plástica, camuflada em meio ao capim da rua.

O adolescente recebeu voz de apreensão e, juntamente com os entorpecentes apreendidos, foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para as providências.