Mercadinho vai fornecer madeiras para Barreirinha por R$ 172 mil

Para construir marombas em Barreirinha (a 330 quilômetros de Manaus), um mercadinho vai fornecer madeira ao município por R$ 172 mil. Quase 30 comunidades do município já foram atingidas pelas águas.

O montante será pago para empresa B. D. Maciel Lopes Comércio. O empreendimento é conhecido como Mercadinho Ferreira, localizado em Barreirinha e atua com o comércio de itens alimentícios.

Os serviços relacionados às marombas durarão seis meses. O contrato foi firmado por meio de processo licitatório.

De acordo com a Prefeitura de Barreirinha, a empresa B. D. Maciel Lopes atua com o fornecimento de madeiras e artefatos. Portanto, pode atuar com o serviço.