Mesa Diretora suspende atividades presenciais da Assembleia Legislativa

Estão suspensas, até o dia 26 de janeiro, as atividades presenciais na sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), conforme decisão do Ato nº 001 da Mesa Diretora, assinado e publicado na manhã desta terça-feira (5). Como medida de prevenção à infecção e à propagação da Covid-19 no Amazonas, a decisão visa resguardar a saúde dos servidores e da população.

Somente estão permitidos, em caráter emergencial, o funcionamento das Diretorias de Saúde e de Assistência social para que possam oferecer assistência aos deputados, servidores e terceirizados. Os gabinetes dos parlamentarem poderão funcionar com número máximo de dois servidores, escolhidos por cada deputado e com comunicação à Casa Militar. Além disso, o acesso às dependências da Casa por outros servidores só será permitido mediante autorização da Diretoria-Geral.

A decisão da Mesa considera o atual momento vivido pelo Amazonas, de acordo com o parecer técnico da situação epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), de 31 de dezembro de 2020, que dá conta de que o Estado experimenta um incremento das taxas de contaminação e mortes por Covid, levando ao iminente esgotamento da disponibilidade de leitos clínicos e de UTI dos hospitais públicos e privados.

Considera ainda que, até o momento, as únicas medidas comprovadamente eficazes para conter a propagação do vírus, são os protocolos sanitários, em especial o distanciamento social.