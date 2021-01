Mesa-Diretora toma posse na próxima segunda-feira na Aleam

Na próxima segunda-feira (1º), acontece a posse da Mesa-Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A cerimônia será híbrida por conta da pandemia da Covid-19 no Estado.

O novo presidente da casa será o deputado estadual Roberto Cidade (PV). Ele ficará no lugar de Josué Neto (Patriota) que, por enquanto, comanda as sessões extraordinárias do parlamento. Josué Neto vai assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

A posse deve acontecer por volta das 10h.