Mais de 14 mil pessoas já foram afetadas pela cheia deste ano em Boca do Acre (a 1.828 quilômetros de Manaus). Os dados são da prefeitura municipal.

A maior parte das pessoas afetadas está na sede do município, que já está com a parte baixa quase submersa pelas águas dos rios Acre e Purus. As demais vítimas estão na zona rural.

Os abrigos mantidos pela prefeitura já acomodam mais de 230 pessoas. Elas recebem alimentos e atendimento de saúde.