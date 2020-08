Metalúrgicos elegem as 14 piores empresas do Polo Industrial de Manaus

Diante das denúncias em série que chegam ao Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal), trabalhadores e diretores da entidade laboral resolveram fazer uma lista das piores empresas que operam no Polo Industrial de Manaus (PIM), nos últimos meses.

Eles listaram 14 delas. Entre as piores, as campeãs das denúncias, estão a Tomatec e a Qualitech, que deliberadamente burlam a convenção trabalhista, as leis do trabalho e os contratos de trabalho feito com os seus funcionários.

Entre as principais denúncias listadas pelo Sindimetal, estão a Suspensão de contrato de trabalho feito incorretamente, carga horária de trabalho irregular, falta de ambulâncias, falta de assistência médica, falta de creche, não cumprem o pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), não pagam horas extras e quando fazem é através de compensação pelo ‘banco de horas’.

A líder das reclamações, a Tomatec, está próximo do regime de escravidão.

De acordo com o Sindicato, a alimentação na Tomatec é péssima, os trabalhadores não podem ir ao banheiro nem beber água no bebedouro, só em garrafas plásticas cedidas pelos capatazes, não tem ventilação no ambiente de trabalho, o piso salarial é abaixo da média do PIM, algo em torno de R$ 1.060,00, com horário de trabalho estendido. E o pior, tem câmera de vigilância até na entrada dos banheiros.

Já na empresa Qualitech, a maioria dos trabalhadores sequer tem a Carteira de Trabalho assinada.

Veja a lista das piores empresas listadas pelo Sindicato:

1. BMW

2. Flextrônics

3. IFER

4. J. Toledo (Suzuki)

5. LG

6. Midea (Climazon)

7. Pioneer

8. Positivo

9. Unicoba

10. Elcoa

11. P&G (Antiga Gilette)

12. Elgin

13. Tomatec

14. Qualitech

Não exatamente nessa ordem.