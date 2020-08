Produção agrícola será tema de debate virtual

A produção agrícola no Amazonas durante a pandemia do coronavirus será tema de um debate virtual, nesta quinta-feira (20). No evento serão apresentadas as ações adotadas para enfrentamento da Covid-19.

Serão abordados os programas com foco nas adequações realizadas neste período para assegurar os serviços públicos. Na palestra também serão detalhadas as melhorias no atendimento aos agricultores.

O debate é promovido pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas (Consea/AM). Além de representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), também participam técnicos da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror).

A transmissão ocorre a partir das 9h, via Centro de Mídias, pelo aplicativo Mano – disponível para download em celulares e computador. A palestra também será transmitida pela página do Consea/AM no Facebook.