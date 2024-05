+Milionária completa 2 anos sem ganhador e prêmio está acumulado em R$ 214 Milhões

Com a promessa de garantir no mínimo R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas e dois trevos sorteados, a +Milionária completa dois anos nesta terça-feira, 28, sem nunca ter tido um ganhador do prêmio principal. Até o momento, o maior prêmio dado em um concurso desta modalidade foi de R$ 478.097,87 a uma única aposta.





O valor do prêmio principal da +Milionária está acumulado em R$ 214 milhões, para o concurso que ocorre nesta quarta-feira, 29.

É mais facil ganhar na +Milionária ou na Mega Sena?

A probabilidade de ganhar o prêmio principal da Mega Sena é mais alta do que ganhar o principal da +Milionária. Segundo a Caixa detalha, para uma aposta simples da Mega Sena, em que o apostador paga R$ 5 e escolhe por seis números, a chance de acertar as seis dezenas é uma em pouco mais de 50 milhões.

Já na +Milionária, com uma aposta simples, em que o apostador paga R$ 6 para montar um jogo com seis números e dois trevos, a chance de acertar o jogo completo é uma em mais de 238 milhões.

Ainda assim, a +Milionária confere mais prêmios menores aos apostadores do que a Mega Sena. Um apostador ganha de volta os R$ 6 que usou para comprar o jogo simples caso acerte dois números e um trevo.

Confira as faixas de prêmios da +Milionária:

Faixa 10 – R$ 6,00 para as apostas com 2 prognósticos certos + acerto de 1 trevo;

Faixa 9 – R$ 12,00 para as apostas com 2 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

Faixa 8 – R$ 24,00 para as apostas com 3 prognósticos certos + acerto de 1 trevo;

Faixa 7 – R$ 50,00 para as apostas com 3 prognósticos certos + acerto de 2 trevos.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, a Caixa explica que o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

Faixa 1 – 62% entre as apostas com 6 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

Faixa 2 – 10 % entre as apostas com 6 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo;

Faixa 3 – 8% entre as apostas com 5 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

Faixa 4 – 8% entre as apostas com 5 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo;

Faixa 5 – 6% entre as apostas com 4 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

Faixa 6 – 6% entre as apostas com 4 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo.

Fonte: Terra