Militância petista reacende os ânimos com a pré-candidatura de Marcelo Ramos à prefeitura de Manaus

Meio apagada e vista como ‘desinteressada’, a militância do Partido dos Trabalhadores no Amazonas voltou a reacender os ânimos com a escolha do ex-deputado federal, Marcelo Ramos, que chegou para representar o partido nessas eleições municipais de 2024.





A filiação de Marcelo Ramos ao PT foi uma decisão coletiva, tomada entre a direção nacional, a direção municipal da legenda em Manaus e confirmada pelo presidente Lula durante o ato de filiação de Anielle Franco, ao PT, há duas semanas atrás, no Rio de Janeiro.

Hoje, a pré-candidatura de Marcelo é vista como vitoriosa por 99,9% da militância petista em Manaus. O 00,1% não se manifestou. Com a sua chegada ao partido, quatro das cinco pré-candidaturas anunciadas anteriormente, manifestaram apoio a Marcelo. Desistiram de concorrer em favor dele.

Presidente da legenda

Há consenso em torno da pré-candidatura do recém filiado ao PT, no Amazonas, afirmou o presidente municipal do PT-Manaus, Valdemir Santana. “Antes de Marcelo chegar ao PT, há duas semanas atrás, o partido tinha cinco pré-candidatos, que estariam disputando a vaga de candidato do partido na convenção partidária, que deve ocorrer entre 20 de julho a 05 de agosto, deste ano eleitoral. Esse quadro mudou para melhor”, ponderou.

Eram eles, o próprio presidente municipal, Valdemir Santana, juntamente com Luiz Borges, o vereador Cícero Custódio (Sassá), a representante das mulheres, Anne Moura e até o presidente estadual da legenda, Sinésio Campos. sendo este último, o único que ainda mantém a pré-candidatura a prefeito pelo PT, contrário à determinação da direção nacional, mesmo sabendo que não tem a mínima possibilidade de sua candidatura emplacar.

Trajetória

Sendo o primeiro a ocupar a vice-presidência da Câmara dos Deputados do Amazonas no governo anterior, Marcelo é visto pelos atuais companheiros de partido como “político de entrega e legado”. Sua trajetória é marcada por trabalho árduo e dedicação, em especial à população de Manaus.

Prova disso é que, durante a pandemia de covid-19, Marcelo Ramos destinou usinas de oxigênio para o Amazonas, quando o estado mais precisava. Coari, Manacapuru e Parintins receberam equipamentos estritamente necessários para a ocasião pandêmica. Além disso, é um político com trânsito, com portas abertas no governo federal e amigo pessoal do mais representativo Senador do Amazonas na atualidade, talvez do Brasil, o senador Omar Aziz (PSD).

“Eu tenho entrega, legado e na pandemia foi o período que eu mais dediquei esse legado para Manaus”, disse Marcelo Ramos, que já tem bons índices na disputa pela Prefeitura de Manaus.