Ministério da Agricultura dará beneficio de R$ 850 a agricultores de oito Estados

A Secretaria de Política Agrícola, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, publicou uma portaria que determina o pagamento do benefício Garantia-Safra aos agricultores que aderiram na safra 2019/2020.

Neste mês, receberão o benefício agricultores dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Ao todo, o governo federal disponibilizará R$ 74 milhões a esses produtores rurais.

De acordo com outra portaria, publicada em abril de 2020, o pagamento do Garantia-Safra foi antecipado e será feito integralmente em parcela única de R$ 850. A medida foi tomada por conta da pandemia do novo coronavírus.

O auxílio tem o objetivo de garantir a segurança alimentar de agricultores familiares que residam em regiões sistematicamente sujeitas à perda de safra, por razão da estiagem ou enchentes.

Fonte: Brasil 61