Missionário R.R. Soares é internado em hospital particular no Rio

O líder religioso Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como missionário R.R. Soares, de 73 anos, está internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A internação foi confirmada pela unidade de saúde, que não divulgou informações sobre a data e causa da hospitalização, tampouco sobre o estado de saúde dele.

“O Hospital CopaStar tem por política não divulgar nenhuma informação sem autorização do paciente ou familiares”, destacou a assessoria de imprensa da unidade médica por meio de nota à imprensa.

No começo da tarde deste domingo, a assessoria do missionário publicou uma “Nota de Esclarecimento” no perfil oficial dele nas redes sociais informando, apenas, que “estamos vencendo, depois de dias de tribulação”. O comunicado agradece as orações dirigidas a Soares, mas não esclarece suas condições de saúde, que demanda “batalha pela restauração completa”

