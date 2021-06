Industrias do PIM suspendem o 3º Turno e adiam a rota das 06 horas manhã

Em nome da segurança dos funcionários do Polo Industrial de Manaus (PIM), todos os trabalhadores das indústrias Naval, Eletroeletrônica, Magnética e Metalúrgicas estarão liberados do terceiro turno de hoje (06) e da rota das 04 horas da manhã (07), até que a paz volte a reinar na cidade de Manaus.

A decisão é dos presidentes do Centro das Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado do Amazonas (SINAEES), Wilson Périco e do presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-AM), Valdemir Santana.

Valdemir também conversou com o vice-presidente da Federação e presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Manaus, Nelson Azevedo e com o presidente do Sindicato das Indústrias de Meios Magnéticos e Fotográficos do Estado do Amazonas, Amauri Carlos Blanco e eles concordaram em suspender a rota de 04 horas da manhã, para às 06 ou 07 horas deste dia 07 de junho.

Os presidentes, patronal e laboral, disseram que temem pela segurança dos trabalhadores, devido os últimos acontecimentos na cidade de Manaus. Valdemir disse que a decisão, serve para evitar que possíveis ataques terminem por atingir trabalhadores, quando eles estiverem a caminho do trabalho nas fábricas do PIM.

SINDESPECIAL Informa as Indústrias que cancelaram a entrada no horário de primeiro turno, nesta segunda feira 07/06:

Yamaha

Visteon

PST

Musashi

Oriente

Harman

Teneco

TPV

Nipoon

Gree

Denso

FCC

Oriente

Alpha

Adata

technos

Johnson

Copag

Bemol

Cal comp

Yamada

Yasufuku

Digitron

Aguas de Manaus

Ventsol

Beira alta

Fonteiner

White Martins

Instituto Transportes

Aggreko

Humax

Kawasaki

Jabil

HDL

Mondial

NCI

Impram

Bike Norte

Pioneer

Cal-Comp

Arris

Sagemcom

Gree.

GBR

Telescom

GERTEC

HIKVISION

AMCOR

Tutiplast