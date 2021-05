Moradores de Barreirinha enfrentam dificuldades com a enchente

A população de Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus) enfrenta sérios problemas por conta da enchente. O nível dos rios Andirá e Paraná do Ramos já ultrapassa a marca dos nove metros e é preciso utilizar canoas para andar pela cidade.

Mesmo com boa parte do município embaixo d’água não há pontes ou marombas suficientes para facilitar o tráfego dos pedestres. Como as pessoas estão “ilhadas” em casa, os comerciantes começam a amargar prejuízos.

Mototaxistas também enfrentam dificuldades por não terem passageiros e também por prejudicarem o motor do veículo devido à subida das águas.