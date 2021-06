Moradores de Manacapuru recebem cartões do Auxílio Estadual Enchente

Nesse sábado (12) os moradores de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) começaram a receber as equipes técnicas do Governo do Amazonas, que estão cadastrando as famílias nas áreas alagadas e entregando os cartões do programa Auxílio Estadual Enchente. O crédito é de R$ 300, em parcela única, para compra de itens de primeira necessidade.

O programa é coordenado pela Defesa Civil do Estado e Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), com a previsão de beneficiar 100 mil famílias e investimento de R$ 30 milhões. A ação humanitária também conta o apoio das Defesas Civis e secretarias de Assistência Social dos municípios e de técnicos das prefeituras, priorizando famílias e comunidades de difícil acesso, atingidas pela cheia dos rios.

“Esse é um trabalho que o Governo está fazendo em todo o estado, e em Manacapuru cerca de 10 mil famílias que estão com suas casas alagadas serão atendidas. Esse cartão de R$ 300 é uma ajuda, nesse momento difícil que as pessoas estão passando, e é específico para a enchente”, explicou Alessandra.

Moradora do bairro da Correnteza, a dona de casa Olívia Farias, 46, disse que as águas quase tomaram conta da sua casa. A solução tem sido caminhar sobre a ponte instalada pela prefeitura na rua e o improviso de uma maromba para acesso ao lar. “A ajuda é bem-vinda porque a nossa situação é precária e não é todo mundo que vem deixar alguma coisa para nós”.

A aposentada Neuza Brito, 76, é outra comunitária da Correnteza que sofre os impactos da enchente. Além da casa já ter sido quase completamente alagada, a família fez dívidas para a compra da madeira necessária para construir a maromba. “Eu recebo esse benefício de coração, porque para mim tudo serve. Vai ajudar muito no rancho do mês da família”.