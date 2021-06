Mais de 59 mil pessoas foram vacinadas contra Covid-19 em Manaus no sábado

A campanha “Vacina Amazonas” alcançou 59.708 pessoas em Manaus no sábado (12/06), primeiro dia da grande mobilização para acelerar a imunização contra a Covid-19 na capital.

A ação, anunciada pelo governador Wilson Lima e realizada por meio de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, começou às 9h de sábado e segue até as 17h de domingo. Dos 57 pontos de vacinação, três funcionam por 32 horas: a Arena da Amazônia, o Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo) e o Centro de Convenções Vasco Vasques.

A movimentação de pessoas nos postos em regime de viradão, na noite de sábado, foi mais intensa. Os demais pontos de vacinação funcionam das 9h às 17h e neste sábado atenderam pessoas de 45 a 51 anos. Por volta das 19h, os postos do viradão começaram a vacinar pessoas de 40 a 44 anos. A imunização seguirá até às 17h deste domingo. Na Arena da Amazônia, além dos postos de vacinação para pedestres, foram instalados pontos na modalidade de drive-thru.

De acordo com o secretário de saúde em exercício, Silvio Romano, mais de 3 mil servidores atuam de forma voluntária, tanto na aplicação das vacinas quanto em suporte logístico, organização e atendimento ao público nos pontos de vacinação. Ele afirmou que esta é a maior campanha de vacinação no Amazonas na pandemia, abrindo caminhos para outras ações ao longo do ano.

Durante a noite e início da madrugada, os pontos de vacinação foram ampliados na Arena da Amazônia, para atender a grande demanda de pessoas em busca da imunização.

“Devido ao aumento do fluxo noturno, nós ampliamos o que havíamos programado. Estamos agora com 22 postos para drive-thru. E para pedestres nós temos quatro postos exclusivos. E a demanda está vindo de forma acelerada, mas dando vazão a esse número de postos”, explicou a chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Adriana Elias.

A vacinação continua durante a madrugada na Arena da Amazônia, Sambódromo e Centro de Convenções Vasco Vasques. A partir das 9h, todos os 57 postos reabrem na capital para dar seguimento à vacinação até às 17h.