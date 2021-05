Moradores do Redenção recebem Balcão do Consumidor nesta sexta-feira

Moradores do bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, terão serviços do Balcão do Consumidor nesta sexta-feira (7). Serão feitos serviços de orientação e abertura de reclamações referentes a consumo.

Os interessados no atendimento deverão estar munidos da carteira de identidade (RG), CPF e das três últimas faturas (água ou luz). A ação irá adotar todos os critérios de organização e protocolos de higiene recomendados pela Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), como a obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento social e disponibilização de álcool em gel aos presentes.

Uma equipe composta por advogados e conciliadores da Comissão de Defesa do Consumidor da

Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/Aleam) estará disponível para atender à população com problemas relacionados às questões de consumo. Os serviços acontecerão das 8h às 12h, no Complexo Esportivo do Redenção, na rua Olinda, s/n, e terão a participação da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-AM e de representantes das concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus.

Devido aos protocolos sanitários adotados pela Casa Legislativa, a CDC/Aleam segue somente com os atendimentos on-line, por meio das redes sociais e telefones. Denúncias e reclamações podem ser realizadas por meio do e-mail cdcaleam@gmail.com, telefone 31834451,WhatsApp (92) 994402019 e também pelas redes sociais do deputado João Luiz (@joaoluizam) Facebook , Instagram, Twitter.