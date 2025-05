Moraes vota por cassar e colocar Carla Zambelli na cadeia

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou nesta sexta (9) pela condenação da deputada Carla Zambelli (PL-SP) a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e falsidade ideológica.





Também foi condenado no voto o “hacker” Walter Delgatti Neto, responsável por executar a invasão a mando de Zambelli, segundo a acusação.

Moraes defendeu também a cassação do mandato da deputada

O julgamento acontece no plenário virtual da Primeira Turma do STF e vai até sexta que vem (16), com votos de Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

