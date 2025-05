Manaus avança para garantir tarifa social de R$ 4,50 a beneficiários do Cadastro Único

A Prefeitura de Manaus, deu mais um passo, na manhã desta sexta-feira, 9/5, para a implantação da tarifa social no transporte coletivo, voltada a beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico). Em reunião com representantes da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e do Sinetram, foram alinhadas as estratégias para operacionalizar a concessão da tarifa de R$ 4,50 a usuários que atendam aos critérios do decreto municipal em vigor desde abril.





O encontro faz parte de uma força-tarefa interinstitucional que visa garantir a legitimidade dos dados e o correto enquadramento dos usuários. A medida assegura que os usuários cadastrados no CadÚnico possam pagar o valor de R$ 4,50 na tarifa do transporte coletivo. Após o alinhamento do número de beneficiários autorizados, será emitida uma portaria oficial que permitirá a confecção de um cartão específico, o qual será cadastrado no sistema do Sinetram e entregue diretamente aos contemplados.

O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, destacou que o processo segue dentro do cronograma estabelecido. “Foi criado um grupo de trabalho interinstitucional, com participação do IMMU, da Semasc e do Sinetram, com o objetivo de adequar a base de dados e cadastrar os usuários que têm direito à tarifa. Já realizamos uma reunião inicial no fim de abril e, hoje, 9 de maio, fizemos um novo encontro para avaliar o andamento das ações atribuídas a cada órgão. Os trabalhos seguem dentro do cronograma e, até 20 de junho, estaremos implementando a tarifa social para os beneficiários do Cadastro Único”, afirmou.

“A gente veio a esta reunião com a proposta de fortalecer a parceria utilizando a base de dados do Cadastro Único. Vamos formalizar um termo de cooperação técnica entre a Semasc e o IMMU, para compartilhar os dados das famílias cadastradas, garantindo a legitimidade das pessoas que terão acesso ao benefício”, explicou Lorena Barreto, coordenadora programa Bolsa Família e do Cadastro Único, da Semasc. Segundo ela, a base é ampla, mas será necessário um cruzamento técnico para garantir que apenas quem realmente se enquadra no decreto seja beneficiado.

Com a medida, a gestão municipal reforça o compromisso com a inclusão social e a mobilidade urbana acessível, promovendo mais dignidade e oportunidades à população.